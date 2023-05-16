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Владимир Соловьев заявил, что с Салагаева начались удивительные перемены в телевидении

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев в беседе со «Звездой» поделился воспоминаниями об Эдуарде Салагаеве, а также рассказал о его вкладе в отечественное телевидение.

Соловьев: с Салагаева начались удивительные перемены в телевидении
© РИА Новости

Сегодня в Москве проходит прощание с заслуженным журналистом. Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей будет похоронен на Троекуровском кладбище

По мнению Соловьева, смерть Салагаева стала страшным ударом для всего российского журналистского сообщества.

«Эдуард Михайлович наверняка войдет в историю и в будущие учебники журналистики, потому что именно в те времена, когда он командовал телевидением, начались удивительные перемены», - сказал он.

Так, впервые не дикторы, а ведущие стали вести новости. Председатель СЖР назвал Салагаева уникальным человеком.

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