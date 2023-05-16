В Приморье во время ремонта театра нашли письмо с посланием потомкам

В Приморье во время ремонта здания Театра молодежи нашли письмо с посланием потомкам, которое было написано в октябре 1998 года. Как уточняет KP.RU, строители нашли замурованную капсулу с письмом в фойе театра в том месте, где раньше на постаменте стоял бюст Владимира Ленина, а затем — макет здания культурного учреждения.

Обращаясь к молодежи 21-го века, авторы письма понадеялись, что юношеский задор, стремление сделать жизнь лучше, взаимопонимание и взаимовыручка станут неотъемлемыми чертами поколения потомков.

«Дорогие друзья, мы верим, что вы будете чисты в мыслях и поступках и приложите все свои силы на благо процветания нашей могучей русской земли. (...) И в этом вы обретете счастье», — цитирует издание текст послания.