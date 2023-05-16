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МГУ возглавил рейтинг российских вузов по направлению "Экология"

Московский и Санкт-Петербургский государственные университеты заняли первые строчки рейтинга российских вузов по преподаванию предметов по экологическому направлению, сообщает во вторник пресс-служба агентства "Раэкс аналитика".

МГУ возглавил рейтинг российских вузов по направлению "Экология"
© ТАСС

"Экология" входит в инженерно-технические направления. С точки зрения предметного охвата в этом направлении наибольшие успехи демонстрируют ведущие классические университеты: Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина", - говорится в сообщении.

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Далее в рейтинге следуют Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Южный федеральный университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет и Томский политехнический университет.

Как уточнили в агентстве, в предметную область "Экология" входят следующие направления подготовки: техносферная безопасность, пожарная безопасность, природообустройство и водопользование, экология и природопользование.

О рейтинге

Предметные рейтинги вузов России строятся на основании оценки трех задач университета - образовательной, научной, общественной. Рейтинги отвечают на вопрос: какие университеты обеспечивают наилучшую образовательную и научную подготовку студентов в конкретной предметной области с учетом вклада вуза в социальное развитие. Рейтинги строятся на объективных показателях и не используют результаты опросов экспертов.

Предметные рейтинги вузов публикуются второй раз. В этом году количество охваченных предметных областей увеличилось на 20% и составило 35 направлений - это математика, широкий спектр естественно-научных и инженерных специальностей, социальных и гуманитарных наук, а также педагогика, медицина и сельское хозяйство. В списки лучших вошли 164 вуза из 42 регионов России (годом ранее - 136 вузов из 41 региона).

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