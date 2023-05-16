Назаров уличил Хабенского во лжи из-за увольнения из МХТ имени Чехова

Актер Дмитрий Назаров в интервью YouTube-каналу "И грянул Грэм" заявил, что перестал оправдывать Константина Хабенского, уволившего его из МХТ имени Чехова.

Артист подтвердил, что худрук театра уволил его с супругой Ольгой Васильевой из-за критики спецоперации на Украине.

"Хабенский нашел себе оправдания — сохранил труппу, сохранил театр. Ради этого избавился от нас. Мы хотели его оправдать, что он спас 29 парней-актеров от мобилизации. Прошло время, и теперь мы точно знаем, что это было ложью", - заявил Назаров.

Васильева поддержала мужа - актриса считает, что супругам не за что оправдываться. Она заявила, что Хабенскому должно быть стыдно за свой поступок.

"Мы лучше сами за себя оправдываться будем, а нам и не за что! У нас все нормально!" - поделилась она.

В марте Дмитрий Назаров прокомментировал решение Константина Хабенского уволить его из МХТ имени Чехова. По словам артиста, такое решение худруку театра далось тяжело. Актер рассказал, что изначально руководство планировало отстранить его от участия в спектаклях на время.