Умер бывший губернатор Кировской области Шаклеин

Бывший губернатор и сенатор от Кировской области Николай Шаклеин умер после продолжительной болезни в возрасте 79 лет. Об этом во вторник сообщил в своем Telegram-канале глава области Александр Соколов.

© © Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации/ CC BY 4.0

"После продолжительной болезни скончался Николай Иванович Шаклеин, ему было 79 лет. Его жизнь неразрывно связана с Кировской областью. С 2004 по 2009 годы он работал на посту губернатора, представлял интересы региона в Совете Федерации и Государственной думе. Работал в органах прокуратуры России, отличный правовед, он приложил свои знания для разработки Кодекса об административных правонарушениях России", - написал Соколов.

Он выразил соболезнования родным и близким Шаклеина.

"Коллеги отзываются о Николае Ивановиче как о квалифицированном специалисте, взвешенном, обстоятельном и справедливом руководителе", - отметил Соколов.

Шаклеин - доктор юридических наук, почетный работник прокуратуры СССР, заслуженный юрист России, председатель Кировского регионального отделения "Ассоциации юристов России". С 1971 по 1987 год работал в органах прокуратуры Кировской области. В 1987 году Шаклеин переведен в Москву, в отдел административных органов ЦК КПСС. В 1990 году назначен заместителем генерального прокурора Российской Федерации.

С 2004 года по 2009 год работал губернатором Кировской области. С апреля 2009 года стал членом Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Кировской области. С 16 января 2012 года по 13 мая 2019 года возглавлял Волго-Вятский институт (филиал) университета имени О. Е. Кутафина.