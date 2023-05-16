В России улучшилась безопасность полетов

В прошлом году безопасность полетов в России оказалась на самом высоком уровне за последние пять лет. Это несмотря на санкции Запада, говорится в отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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Как отмечается в документе, за этот период количество авиапроисшествий и катастроф на один миллион вылетов достигло наименьших значений. Это указывает на то, что безопасность полетов улучшилась.

В прошлом году авиаотрасль России столкнулась с западными санкциями, которые запрещают ей обслуживать иностранные самолеты и получать для них комплектующие. Однако это не сказалось на безопасности полетов. За прошлый год не было ни одной авиакатастрофы на самолетах взлетной массой более 5,7 тонны. Всего же произошло 35 авиапроисшествий.

«В 13 авиакатастрофах в 2022 году погибли 24 человека, все случаи произошли в малой региональной авиации, вертолетных и деловых перевозках», — рассказали эксперты.