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Эксперт: Засушливое лето в Москве может отразиться на популяции комаров

Если лето в столице будет засушливым, как прогнозируют синоптики, комаров в городе будет меньше. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил энтомолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий (Сколтех) Илья Гомыранов.

Эксперт: Засушливое лето в Москве может отразиться на популяции комаров
© Unsplash

«Если будут идти затяжные дожди, и потом опять теплая погода, а нам обещают жаркое лето, то, возможно, комаров будет в этом году достаточно много, потому что эти насекомые довольно быстро проходят свое развитие, и им достаточно несколько теплых дней, чтобы нарастить свою численность. Но опять же должны совпасть факторы: большое количество дождей и очень теплая погода», - сказал Гомыранов.

В сухую погоду комарам, которые питаются нектаром растений, сложно добывать пищу, пояснил эксперт.

«Растения тогда отцветут быстро, и насекомым будет нечем питаться, поэтому мы сможем, наоборот, увидеть спад, но в целом говорить об этом пока рано, нужно посмотреть, какая будет погода и как будут цвести растения», - заключил энтомолог.

Ранее синоптики сообщили, что лето в Центральной России будет умеренно теплым и немного засушливым.

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