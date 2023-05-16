Эксперт: Засушливое лето в Москве может отразиться на популяции комаров
Если лето в столице будет засушливым, как прогнозируют синоптики, комаров в городе будет меньше. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил энтомолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий (Сколтех) Илья Гомыранов.
«Если будут идти затяжные дожди, и потом опять теплая погода, а нам обещают жаркое лето, то, возможно, комаров будет в этом году достаточно много, потому что эти насекомые довольно быстро проходят свое развитие, и им достаточно несколько теплых дней, чтобы нарастить свою численность. Но опять же должны совпасть факторы: большое количество дождей и очень теплая погода», - сказал Гомыранов.
В сухую погоду комарам, которые питаются нектаром растений, сложно добывать пищу, пояснил эксперт.
«Растения тогда отцветут быстро, и насекомым будет нечем питаться, поэтому мы сможем, наоборот, увидеть спад, но в целом говорить об этом пока рано, нужно посмотреть, какая будет погода и как будут цвести растения», - заключил энтомолог.
Ранее синоптики сообщили, что лето в Центральной России будет умеренно теплым и немного засушливым.