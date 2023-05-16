Эксперт: Засушливое лето в Москве может отразиться на популяции комаров

«Если будут идти затяжные дожди, и потом опять теплая погода, а нам обещают жаркое лето, то, возможно, комаров будет в этом году достаточно много, потому что эти насекомые довольно быстро проходят свое развитие, и им достаточно несколько теплых дней, чтобы нарастить свою численность. Но опять же должны совпасть факторы: большое количество дождей и очень теплая погода», - сказал Гомыранов.