Умерла актриса сериала «Каменская» Регина Разума

На 72 году жизни скончалась актриса Регина Разума, известная по работе в сериале «Каменская». Об этом пишет СтарХит.

© Кадр из сериала

Актрисы не стало еще 14 мая, однако известно об этом стало только сегодня. Что стало причиной трагедии — пока неясно.

Кадр из сериала

«С глубокой скорбью сообщаем вам, что в воскресенье, 14 мая, скончалась актриса Нового Рижского театра Регина Разума», — отметили коллеги артистки.