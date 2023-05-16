Умерла актриса сериала «Каменская» Регина Разума
На 72 году жизни скончалась актриса Регина Разума, известная по работе в сериале «Каменская». Об этом пишет СтарХит.
Актрисы не стало еще 14 мая, однако известно об этом стало только сегодня. Что стало причиной трагедии — пока неясно.
Кадр из сериала
«С глубокой скорбью сообщаем вам, что в воскресенье, 14 мая, скончалась актриса Нового Рижского театра Регина Разума», — отметили коллеги артистки.
Регина Разума снялась в десятках ролей в кино и сериалах, таких как «Незаконченный ужин», «Стрелы Робин Гуда», «Идеальное убийство» и других. В нулевых она снялась во второй сезоне сериала «Каменская».