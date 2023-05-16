$79.10+1.9086.09+1.84

В Новосибирске планируют построить новую линию метро

Строительство третьей линии метрополитена, включающей 13 станций, планируется в Новосибирске после 2030 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии города.

В Новосибирске появится новая линия метро
© РИА Новости

"В соответствии с транспортным разделом генерального плана города Новосибирска в части развития метрополитена за расчетным сроком 2030 года предусмотрено <...> строительство Правобережной линии метрополитена, включая электродепо (вблизи улицы Выборная) и 13 станций", - сообщили в пресс-службе.

Видео дня

В мэрии уточнили, что возведение линии планируется начать от станции "Березовая Роща" Дзержинской линии в южном и северном направлении. В частности, в южном направлении планируется строительство еще одной станции "Березовая Роща" и еще одной станции "Октябрьская", а также станций "Каменская", "Никитина", "Дунайская", "Плющихинская", "Выборная", "Камышенская", которые появятся в развивающихся микрорайонах Новосибирска. В северном направлении планируется создание пяти новых станций: "Чкаловская", "Трикотажная", "Учительская", "Юбилейная", "Снегири".

Кроме строительства новой линии, после 2030 года власти Новосибирска планируют достроить Дзержинскую линию метрополитена, которая сейчас насчитывает пять остановок. Семь новых станций планируется возвести в Ленинском и Кировском районах Новосибирска. Также мэрия рассчитывает продлить на семь станций Ленинскую линию метрополитена, которая сейчас включает восемь станций.

Летом в Новосибирске планируется запуск первой за 12 лет станции метро "Спортивная". Изначально ее планировали ввести к 1 сентября 2022 года, но позднее из-за замены оборудования и последующей доработки проектной документации срок был перенесен. Всего до 2030 года, как сообщали ТАСС в пресс-службе мэрии города, вместе со "Спортивной" предполагается строительство шести станций.

Новосибирский метрополитен - единственный за Уралом. Сейчас в нем две линии, Ленинская и Дзержинская, состоящие из 13 станций. Последняя из них ("Золотая Нива") была введена в эксплуатацию в феврале 2011 года.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий