В Новосибирске появится новая линия метро

Строительство третьей линии метрополитена, включающей 13 станций, планируется в Новосибирске после 2030 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии города.

"В соответствии с транспортным разделом генерального плана города Новосибирска в части развития метрополитена за расчетным сроком 2030 года предусмотрено <...> строительство Правобережной линии метрополитена, включая электродепо (вблизи улицы Выборная) и 13 станций", - сообщили в пресс-службе.

Видео дня

В мэрии уточнили, что возведение линии планируется начать от станции "Березовая Роща" Дзержинской линии в южном и северном направлении. В частности, в южном направлении планируется строительство еще одной станции "Березовая Роща" и еще одной станции "Октябрьская", а также станций "Каменская", "Никитина", "Дунайская", "Плющихинская", "Выборная", "Камышенская", которые появятся в развивающихся микрорайонах Новосибирска. В северном направлении планируется создание пяти новых станций: "Чкаловская", "Трикотажная", "Учительская", "Юбилейная", "Снегири".

Кроме строительства новой линии, после 2030 года власти Новосибирска планируют достроить Дзержинскую линию метрополитена, которая сейчас насчитывает пять остановок. Семь новых станций планируется возвести в Ленинском и Кировском районах Новосибирска. Также мэрия рассчитывает продлить на семь станций Ленинскую линию метрополитена, которая сейчас включает восемь станций.

Летом в Новосибирске планируется запуск первой за 12 лет станции метро "Спортивная". Изначально ее планировали ввести к 1 сентября 2022 года, но позднее из-за замены оборудования и последующей доработки проектной документации срок был перенесен. Всего до 2030 года, как сообщали ТАСС в пресс-службе мэрии города, вместе со "Спортивной" предполагается строительство шести станций.