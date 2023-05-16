ФСБ предложила разрешить силовикам обыски в квартирах при отсутствии решения суда

Федеральная служба безопасности подготовила инструкцию, позволяющую силовикам устраивать обыски домов, квартир и машин без решения суда. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Соответствующий документ появился на портале проектов нормативных актов.

Предполагается, что обсуждать проект будут конца мая.

В случае, если поправки примут, то предписание суда на обыски не понадобится в случаях, «которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления».

Кроме того, причиной для проведения обысков может быть наличие сведений о действиях, которые создают угрозу государственной, военной и другим видам безопасности РФ.

В свою очередь ФСБ должна будет оповестить суд о готовящемся обыски в течение 24 часов

В издании обратили внимание, что силовикам надо будет получить постановление от одного из руководителей органа безопасности.