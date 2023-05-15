«Он это переживёт»: мама Смольянинова о ситуации с актером
Мать российского актёра Артура Смольянинова (признан иностранным агентом) Мария заявила, что у сына больше не осталось имущества в России. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
«У него нет счетов. И собственности нет никакой, кроме моей машины. Недвижимости никогда не было», – рассказала она.
Впрочем, Мария считает, что Артур справится с попаданием в реестр иностранных агентов, а также список террористов и экстремистов. «Он это переживёт», – считает она.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил включение Смольянинова в список иноагентов, террористов и экстремистов.
«Человек должен присоединиться к призывам, направленным против России. Или к организациям, работающим против нашей страны. Или он призывает к действиям, враждебным для нашего государства», – заявил он.