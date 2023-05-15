$79.10+1.9086.09+1.84

«Он это переживёт»: мама Смольянинова о ситуации с актером

Мать российского актёра Артура Смольянинова (признан иностранным агентом) Мария заявила, что у сына больше не осталось имущества в России. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Он это переживёт»: мама Смольянинова о ситуации с актером
© ТАСС

«У него нет счетов. И собственности нет никакой, кроме моей машины. Недвижимости никогда не было», – рассказала она.

Впрочем, Мария считает, что Артур справится с попаданием в реестр иностранных агентов, а также список террористов и экстремистов. «Он это переживёт», – считает она.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил включение Смольянинова в список иноагентов, террористов и экстремистов.

«Человек должен присоединиться к призывам, направленным против России. Или к организациям, работающим против нашей страны. Или он призывает к действиям, враждебным для нашего государства», – заявил он.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий