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Слепаков* и Варламов* потребовали снять с них статус иноагента

В Замоскворецкий суд Москвы поступили иски к Министерству юстиции РФ от юмориста Семена Слепакова и блогера Ильи Варламова с требованием снять с них статус иноагента. Об этом пишет ТАСС.

Слепаков* и Варламов* потребовали снять с них статус иноагента
© Скриншот

По данным агентства, дата заседания по искам пока не назначена. Дело отнесено к 20-й категории ( «Прочие дела об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов военного управления»).

Варламов был внесен в реестр иноагентов в марте 2023 года. Это было обусловлено тем, что покинувший Россию после начала спецоперации блогер получал поддержку от иностранных источников, распространял недостоверную информацию о о принимаемых органами публичной власти решениях.

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Слепаков был внесен в реестр 14 апреля 2023 года за то, что получал денежные средства от иностранных источников, негативно высказывался в отношении граждан России.

Ранее сообщалось, что юморист Максим Галкин* и певица Земфира* подали в Замоскворецкий суд аналогичные иски.

*Признаны в РФ иностранными агентами

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