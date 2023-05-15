Слепаков* и Варламов* потребовали снять с них статус иноагента

В Замоскворецкий суд Москвы поступили иски к Министерству юстиции РФ от юмориста Семена Слепакова и блогера Ильи Варламова с требованием снять с них статус иноагента. Об этом пишет ТАСС.

© Скриншот

По данным агентства, дата заседания по искам пока не назначена. Дело отнесено к 20-й категории ( «Прочие дела об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов военного управления»).

Варламов был внесен в реестр иноагентов в марте 2023 года. Это было обусловлено тем, что покинувший Россию после начала спецоперации блогер получал поддержку от иностранных источников, распространял недостоверную информацию о о принимаемых органами публичной власти решениях.

Слепаков был внесен в реестр 14 апреля 2023 года за то, что получал денежные средства от иностранных источников, негативно высказывался в отношении граждан России.

Ранее сообщалось, что юморист Максим Галкин* и певица Земфира* подали в Замоскворецкий суд аналогичные иски.