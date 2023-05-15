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Пересильд показала процесс мытья волос на МКС

Звезда фильма «Вызов» Юлия Пересильд продемонстрировала процесс мытья волос на борту МКС. Соответствующий ролик она разместила у себя в социальной сети.

«Продолжаю делиться с вами моими личными видео из космоса. И вот один из самых часто задаваемых вопросов: "А как там помыть голову?"» — написала актриса.

На кадрах видно, как Пересильд наносит себе на голову шампунь и втирает его в кожу головы. Затем она проходится по корням полотенцем. По словам актрисы, она использовала специальный шампунь для укладки «Комфорт».

Также Пересильд рассказала, что на процесс мытья головы в расписании отводилось всего 15 минут. При этом за это время она успевала сделать это дважды.

Фильм «Вызов» является первой кинокартиной снятой в космосе. В прокате он стартовала 20 апреля и уже преодолел отметку в миллиард рублей по сборам.

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