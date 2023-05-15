В РПЦ пообещали хранить «Троицу» в соответствии с требованиями музеев

Икону «Троица» преподобного Андрея Рублева и раку князя Александра Невского, переданную Русской православной церкви, будут хранить в соответствии с требованиями специалистов Третьяковской галереи и Эрмитажа. Об этом ТАСС сообщил председатель Патриаршего совета по культуре и митрополит Псковский и Порховский Тихон.

«Они будут храниться по тем требованиям, которые нам представят Эрмитаж и Третьяковская галерея», — сказал он.

Ранее директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявлял, что по договору между музеем и епархией церковь должна создать те же «уникальные условия состояния воздуха», которые были сделаны «огромным трудом» в Эрмитаже, поскольку без них «хрупкая гробница погибнет». В случае нарушения условий хранения иконы музей может в одностороннем порядке разорвать договор.