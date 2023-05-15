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Минтруд предложил определение статуса многодетной семьи

Заместитель директора департамента демографической и семейной политики Минтруда России Елена Семенова заявила, что ведомство предложило установить единый подход к определению статуса многодетной семьи. Об этом сообщает ТАСС.

По её словам, Минтруд предлагает считать многодетными те семьи, в которых воспитывается три или более несовершеннолетних детей.

«Действительно, нужно определить единый подход к установлению статуса, гарантии многодетным семьям. Полагаем правильным, если будет определено, что многодетная семья – это семья, которая воспитывает трех и более несовершеннолетних детей, включая детей, которые находятся под опекой», – заявила Семенова во время круглого стола комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

При этом она также добавила, что регионам нужно дать право самостоятельно устанавливать категории многодетных семей.

Напомним, что на сегодняшний день в России нет единого подхода к установлению статуса многодетной семьи. Критерии многодетности сейчас самостоятельно определяются регионами.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал идею установить единое определение многодетной семьи.

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