Минтруд предложил определение статуса многодетной семьи

«Действительно, нужно определить единый подход к установлению статуса, гарантии многодетным семьям. Полагаем правильным, если будет определено, что многодетная семья – это семья, которая воспитывает трех и более несовершеннолетних детей, включая детей, которые находятся под опекой», – заявила Семенова во время круглого стола комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.