Минтруд предложил определение статуса многодетной семьи
Заместитель директора департамента демографической и семейной политики Минтруда России Елена Семенова заявила, что ведомство предложило установить единый подход к определению статуса многодетной семьи. Об этом сообщает ТАСС.
По её словам, Минтруд предлагает считать многодетными те семьи, в которых воспитывается три или более несовершеннолетних детей.
«Действительно, нужно определить единый подход к установлению статуса, гарантии многодетным семьям. Полагаем правильным, если будет определено, что многодетная семья – это семья, которая воспитывает трех и более несовершеннолетних детей, включая детей, которые находятся под опекой», – заявила Семенова во время круглого стола комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.
При этом она также добавила, что регионам нужно дать право самостоятельно устанавливать категории многодетных семей.
Напомним, что на сегодняшний день в России нет единого подхода к установлению статуса многодетной семьи. Критерии многодетности сейчас самостоятельно определяются регионами.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал идею установить единое определение многодетной семьи.