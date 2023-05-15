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Козловский объявил об очередной отмене спектаклей и уходе в отпуск

Актер Данила Козловский рассказал в Telegram-канале о том, что отменены очередные показы спектаклей с его участием в МДТ-театре Европы. По его словам, с афиш сняты майские спектакли. "Также, мною принято решение уйти в отпуск, до конца 2023 года, по личным обстоятельствам", - уточнил он. Также известно, что Куйбышевский суд принял 15 мая к производству административное дело в отношении театра. МДТ закрыли по требованию Роспотребнадзора из-за различных нарушений. До этого общественник Виталий Бородин обращался в прокуратуру с просьбой проверить актера на предмет нарушения статьи о дискредитации ВС РФ. Он утверждал, что артист высказывался против спецоперации России на Украине. Козловский пытался подать иск о защите чести и достоинства, но суд его не принял. Известно, что Козловский, отрицающий обвинения, хочет подать иск повторно.

Козловский объявил об очередной отмене спектаклей и уходе в отпуск
© Газета.Ru
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