«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Подмосковье

В Московской области продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за возможных пожаров. Об этом сообщает Гидрометцентр России во вторник, 16 мая.

— Период предупреждения — до 23:00 17 мая. Местами высокая пожарная опасность четвертого класса, — говорится в сообщении.

Главный научный сотрудник Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН Дмитрий Замолодчиков объяснил, можно ли предсказать, где возникнут лесные пожары в летний период. По словам эксперта, для возникновения лесного пожара необходимы два условия: наличие горючих материалов и источник огня.