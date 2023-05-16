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«Желтый» уровень опасности из-за риска пожаров продлили в Подмосковье до вечера 17 мая

В Московской области продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за возможных пожаров. Об этом сообщает Гидрометцентр России во вторник, 16 мая.

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Подмосковье
© globallookpress.com

— Период предупреждения — до 23:00 17 мая. Местами высокая пожарная опасность четвертого класса, — говорится в сообщении.

Главный научный сотрудник Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН Дмитрий Замолодчиков объяснил, можно ли предсказать, где возникнут лесные пожары в летний период. По словам эксперта, для возникновения лесного пожара необходимы два условия: наличие горючих материалов и источник огня.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил в беседе с «Вечерней Москвой» о повышенной пожарной опасности в столичном регионе. Он уточнил, что москвичи начнут ощущать тепло в ближайшие дни. Так, 9 мая столбик термометра поднимался до 15 градусов тепла, а в выходные — до плюс 22 градусов.

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