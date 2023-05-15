Объявлен шорт-лист второй Национальной премии интернет-контента

«Позитивный социально значимый контент может быть популярен. Национальная премия интернет-контента ровно о том, как сделать созидательный контент заметным для массовой аудитории. Номинанты и будущие победители — это лучшие из сотен проектов, каждый из которых, на самом деле, очень достойный. Помимо так называемого «теплого» контента, среди финалистов много проектов от цифровых СМИ, телеграм-каналов, блогеров и журналистов. Это люди, которые занимаются честной журналистикой, то есть не боятся нести правду о том, что происходит сейчас в России, на Донбассе, в мире. Это ценно для нас и для зрителя», — рассказал Алексей Гореславский.