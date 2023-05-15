Объявлен шорт-лист второй Национальной премии интернет-контента
Объявлен шорт-лист Национальной премии интернет-контента. Как рассказал генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский, на соискание премии было подано более 500 проектов. Всего победителей наградят в 36 номинациях, включая тематические и специальные. Первая часть церемонии состоится 18 мая в формате индустриального коктейля в Центре «Зотов» – первом в России культурном центре, полностью посвященном исследованию истории и наследию конструктивизма.
«Позитивный социально значимый контент может быть популярен. Национальная премия интернет-контента ровно о том, как сделать созидательный контент заметным для массовой аудитории. Номинанты и будущие победители — это лучшие из сотен проектов, каждый из которых, на самом деле, очень достойный. Помимо так называемого «теплого» контента, среди финалистов много проектов от цифровых СМИ, телеграм-каналов, блогеров и журналистов. Это люди, которые занимаются честной журналистикой, то есть не боятся нести правду о том, что происходит сейчас в России, на Донбассе, в мире. Это ценно для нас и для зрителя», — рассказал Алексей Гореславский.
Как отметил руководитель продюсерского совета ИРИ Тимур Вайнштейн, главный критерий для выбора победителей — социальная направленность проекта. «Нам важно, чтобы был созидательный эффект и было интересно зрителю», — подчеркнул он. В основном на премию заявлялись документальные фильмы, сериалы и интернет-СМИ.
В частности, в номинации «Лучший сериал» представлены проекты more.tv «Стая», «России-1» «Елизавета» и «Кинопоиска» – «Нулевой пациент». В номинации «Лучший художественный фильм» в шорт-лист попали два проекта «Кинопоиска» — «1941. Крылья над Берлином» и «Аманат», а также «Чемпион мира» платформа premier.one. Среди лучших документальных фильмов «История финансов России» (Start), «Найти себя» (VK) и «Уроки войны с Сергеем Минаевым» (premier.one).
Главная индустриальная ежегодная премия России для создателей интернет-контента, представляющего социальную значимость учреждена в 2021 году Институтом развития интернета (ИРИ) для популяризации социально значимых проектов и их авторов. Ее цель — ответить на запросы пользователей и стимулировать производителей увеличивать долю и качество продуктов, защищающих национальные интересы и ценности.
Претендовать на статус социально значимого контента могут все форматы: сериалы, мультимедийные проекты, блоги, подкасты, короткие видео, музыкальные треки и другие. Выдвижение номинантов осуществляется лидерами медиаотрасли: продюсерами, руководителями онлайн-платформ, телеканалов и крупных студий, представителями креативных агентств и другими профессионалами индустрии. Шорт-лист определяется экспертным советом, а победители выбираются голосованием жюри.
Организацию и проведение премии контролирует наблюдательный совет, куда входят представители государственных органов и руководители крупнейших российских медиакомпаний под председательством первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.
Институт развития интернета также вручит специальные призы совместно с партнерами, среди которых: АНО «Национальные приоритеты», АНО «Россия страна возможностей», РДДМ «Движение Первых», Российское общество «Знание», Центр «Зотов» и другие.