ЕГЭ и топовые вузы: советы абитуриентам

В этом году решающим этапом поступления в вузы, особенно топовые, является прием документов. Как нужно действовать в этот период, и какие шибки нельзя допускать тем, кто намерен поступить в высшие учебные заведения России в 2023 году, в материале «Рамблера».

Основной период сдачи Единого государственного экзамена в этом году стартует 26 мая. В этот день выпускники школ сдают географию, литературу и химию. Обязательный Единый госэкзамен по русскому языку пройдет 29 мая, а 1 июня ученики одиннадцатых классов сдают математику базового уровня и математику профильного уровня. Математика также является обязательным экзаменом. Заканчивается период сдачи ЕГЭ 20 июня, когда пройдет экзамен по информатике и ИКТ. А 22 июня по 1 июля являются резервными днями.

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Претендовать на поступление в вузы смогу выпускники, набравшие по ЕГЭ не менее 36 баллов по русскому языку, 27 баллов за математику профильного уровня, 36 баллов по физике, химии и биологии, 40 баллов по информатике и 32 баллов по истории. Тем, кто выбрал иностранный язык, необходимо получить минимум 22 балла, литературу - 32 балла, географию - 37 баллов, а за обществознание - 42 балла.

При этом минимальный средний балл на бюджет в 2022 году в топовых вузах страны начинался от 90. А чтобы пройти на бюджет, например, в МФТИ, необходимо было набрать 97,1 балла.

Куда проще всего поступить?

По данным Минобрнауки, в 2023/24 учебном году бесплатно получить высшее образование смогут более 400 000 студентов. Это значит, что возможность учиться на бюджетной основе имеют 67% выпускников 11-х классов.

Основная часть оплаченных государством мест — более 73% — распределена среди вузов за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. При этом большое значение имеет выбранное направление: больше всего бюджетных мест выделено для подготовки инженеров, педагогов, медиков и специалистов в области общественных наук.

Максимум квот на 2023/24 учебный год получил Уральский федеральный университет в Екатеринбурге. Самое большое количество бюджетных мест здесь выделено для специальностей «Машиностроение», «Информатика и вычислительная техника» и «Химические технологии». Второе и третье место занимают Казанский (Приволжский) федеральный университет и Южный федеральный университет, расположенный в Таганроге и Ростове-на-Дону. В десятку лидеров по количеству квот вошли также университеты Томска, Красноярска, Якутска, Владивостока и Симферополя, пишет vc.ru.

Когда подавать документы?

Самый ответственный период поступления в вузы для абитуриентов в этом году - прием документов, пояснила в ходе вебинара на канале «ШАГ: поступай в университет» эксперт по вопросам приема в вузы, кандидат технических наук, доцент РХТУ им Менделеева Екатерина Вершинина.

По ее словам, с этого года можно подавать документы не более чем в пять вузов, в каждом из них – максимум на пять специальностей, вместо десяти. При этом в заявлении нужно будет обозначить приоритеты зачисления, расставив цифры от 1 до 5, где 5 – наименее желаемое направление или специальность. Начало приема документов от абитуриентов - 20 июня. К этому моменту нужно уже определиться с направлением для дальнейшего обучения.

7-25 июля – окончание приема документов.

27 июля – публикация конкурсных списков.

3-9 августа – основной этап зачисления.

Эксперт советует абитуриентам очень внимательно отнестись к расстановке приоритетов, так как вуз сначала рассмотрит вашу кандидатуру в конкурсе на специальность с цифрой один, однако, если по баллам не удастся пройти, то далее будут рассматриваться остальные специальности по списку приоритетов.

При этом приоритеты нужно обозначить до того, как можно будет увидеть конкурсные списки, напомнила Екатерина Вершинина. По ее словам, чтобы не ошибиться, уже сейчас нужно составить примерный перечень вузов и специальностей, на которых хотелось бы учиться, а также внимательно изучить сроки приема документов в выбранных учебных заведениях, а также сроки проведения внутренних испытаний там.

«Не бойтесь поступать в топовые вузы. Ребятам с хорошими баллами порой не хватает решительности и они несут аттестат в вуз попроще, если понимают, что туда точно проходят. А в топовые вузы поступают те, кто рискнул, даже имея средние баллы по ЕГЭ. В прошлом году конкурс буквально сместился в региональные вузы, а в столичных университетах были недоборы», - пояснила эксперт.

Она также посоветовала в качестве подстраховки подавать заявления сразу и на бюджет, и на платное. Так как некоторые вузы назначают одинаковые сроки приема документов на оба формата, и в случае проблем с поступлением на бюджет можно физически не успеть подать новое заявление.

Как лучше подать документы?

Есть четыре способа подать документы в вузы - отправить почтой, отнести лично, подать через личный кабинет на сайте вуза или через сервис «Поступай онлайн» на Госуслугах, напомнила эксперт Екатерина Вершинина.

Удобнее всего воспользоваться Госуслугами, так как там можно отправить оригинал аттестата (электронный вариант приравнивается к бумажному) одним нажатием кнопки, и «переложить» его из одного вуза в другой в самый последний момент.

Однако нужно учесть, что в прошлом году сервис работал со сбоями и не стоит затягивать с предоставлением аттестата.

Бонусные баллы при поступлении

Приоритет при поступлении в вузы имеют победители и призеры школьных олимпиад федерального уровня. Они могут поступать без вступительных испытаний. Однако нужно учесть, что бонусы вуз может и не дать, если диплом победителя Всероссийской олимпиады не подтвержден ЕГЭ, где нужно набрать не менее 75 баллов.

Кроме того, в топовых вузах бывает конкурс и среди поступающих олимпиадников, и в таком случае баллы ЕГЭ или индивидуальные достижения могут очень выручить.