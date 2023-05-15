Вузам запретили допускать к массовым мероприятиям людей, не болевших корью

Министерство образования и науки РФ и Роспотребнадзор запретили вузам допускать студентов и преподавателей, не привитых против кори или не перенесших заболевание, к участию в массовых мероприятиях и прохождению практики. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что министерство отправило в учебные заведения рекомендации по профилактике кори в университетах и общежитиях.

Ранее в некоторых московских вузах у студентов была обнаружена корь. В связи с этим ряд учебных заведений отправили учащихся на дистанционное обучение. Так, Губкинский университет объявил для студентов внеплановые каникулы и на 21 день перевел занятия в дистанционный режим.

На дистант также частично перешел Московский Политех. Удаленно сейчас учится лишь часть групп - лишь те, кто контактировал с заболевшим студентом. РТУ МИРЭА полностью закрыл для посещения один из кампусов.