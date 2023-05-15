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Вузам запретили допускать к массовым мероприятиям людей, не болевших корью

Министерство образования и науки РФ и Роспотребнадзор запретили вузам допускать студентов и преподавателей, не привитых против кори или не перенесших заболевание, к участию в массовых мероприятиях и прохождению практики. Об этом сообщает РИА Новости.

Вузам запретили допускать к массовым мероприятиям людей, не болевших корью
© globallookpress.com

Сообщается, что министерство отправило в учебные заведения рекомендации по профилактике кори в университетах и общежитиях.

Ранее в некоторых московских вузах у студентов была обнаружена корь. В связи с этим ряд учебных заведений отправили учащихся на дистанционное обучение. Так, Губкинский университет объявил для студентов внеплановые каникулы и на 21 день перевел занятия в дистанционный режим.

На дистант также частично перешел Московский Политех. Удаленно сейчас учится лишь часть групп - лишь те, кто контактировал с заболевшим студентом. РТУ МИРЭА полностью закрыл для посещения один из кампусов.

На дистант планировали переводить учащихся Московский авиационный институт и Московский институт стали и сплавов, однако там не подтвердились случаи кори. В Российском государственном гуманитарном университете заболевание подозревается у двух студентов, контактировавших отправили на дистант.

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