ФНС арестовала счета дома моды Юдашкина за многомиллионные долги
Федеральная налоговая служба (ФНС) арестовала счета дома моды покойного дизайнера Валентина Юдашкина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно информации, причиной стали многомиллионные долги. В частности, его компания не предоставила отчет за весь 2022 год.
Кроме того, два года назад на счета ООО «Дом моды Валентин Юдашкин» уже был начислен долг в размере 118 миллионов рублей. Несмотря на это, брендовый магазин на Кутузовском проспекте в Москве все еще работает.
Напомним, что Юдашкин скончался 2 мая в возрасте 59 лет. О смерти дизайнера рассказала его супруга Марина. Причиной стал рак почки на последней стадии с метастазами в голове — врачи выявили заболевание еще в 2016-м году и долгие годы кутюрье боролся с болезнью.
Юдашкина похоронили 6 мая на Троекуровском кладбище. Церемонию прощания посетили многие знаменитые люди, в том числе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, певица Алла Пугачева, телеведущий Леонид Якубович и другие.