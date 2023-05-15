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ФНС арестовала счета дома моды Юдашкина за многомиллионные долги

Федеральная налоговая служба (ФНС) арестовала счета дома моды покойного дизайнера Валентина Юдашкина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Модельер Валентин Юдашкин на церемонии открытия 38-го Московского международного кинофестиваля в концертном зале "Россия", 2016 год
Модельер Валентин Юдашкин на церемонии открытия 38-го Московского международного кинофестиваля в концертном зале "Россия", 2016 год© ТАСС

Согласно информации, причиной стали многомиллионные долги. В частности, его компания не предоставила отчет за весь 2022 год.

Кроме того, два года назад на счета ООО «Дом моды Валентин Юдашкин» уже был начислен долг в размере 118 миллионов рублей. Несмотря на это, брендовый магазин на Кутузовском проспекте в Москве все еще работает.

Напомним, что Юдашкин скончался 2 мая в возрасте 59 лет. О смерти дизайнера рассказала его супруга Марина. Причиной стал рак почки на последней стадии с метастазами в голове — врачи выявили заболевание еще в 2016-м году и долгие годы кутюрье боролся с болезнью.

Юдашкина похоронили 6 мая на Троекуровском кладбище. Церемонию прощания посетили многие знаменитые люди, в том числе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, певица Алла Пугачева, телеведущий Леонид Якубович и другие.

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