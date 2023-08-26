$94.71+0.31102.26-0.21

Глеб Панфилов – каким мы запомним великого советского режиссера. Фотогалерея

Slide 1 of 14
1/11
Кинорежиссёр и сценарист Глеб Панфилов в1974 году 
© РИА Новости
2/11
Русский кинорежиссёр и сценарист Глеб Панфилов на съемках фильма "Прошу слова", 1975 год 
© РИА Новости
3/11
Глеб Панфилов с ассистенткой прослушивают озвучивание фильма, 1977 год 
© РИА Новости
4/11
Автор сценария и режиссер кинофильма «Валентина» Глеб Панфилов на съемочной площадке, 1982 год 
© РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

5/11
Глеб Панфилов и актриса Инна Чурикова на церемонии открытия XXII Московского международного кинофестиваля, 2000 год 
© РИА Новости
6/11
Режиссер Глеб Панфилов и актриса Инна Чурикова на церемонии вручения премии имени Народного артиста СССР Олега Янковского, учрежденной в рамках фестиваля искусств "Черешневый лес", 2010 год 
© РИА Новости
7/11
Режиссер и сценарист Глеб Панфилов на юбилейном вечере в честь 70-летия актера Николая Караченцова в "Ленкоме", 2014 год 
© РИА Новости
8/11
Режиссёр и сценарист Глеб Панфилов на XXIX церемонии вручения Национальной кинематографической премии "НИКА" в театре фольклора "Русская песня", 2016 год 
© РИА Новости
9/11
Актриса Инна Чурикова и режиссер Глеб Панфилов на премьере фильма "Иван Денисович" в кинотеатре "Художественный" в Москве, 2021 год 
© РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

10/11
Глеб Панфилов перед показом фильма "Тема" Глеба Панфилова в рамках церемонии открытия фестиваля "Кино хорошего человека" в кинотеатре "Художественный", 2021 год 
© ТАСС
11/11
Супруг Инны Чуриковой, режиссер Глеб Панфилов и сын Инны Чуриковой, актер Иван Панфилов на церемонии отпевания народной артистки СССР Инны Чуриковой в храме Христа Спасителя в Москве, 2023 год 
© РИА Новости

    Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в городе Магнитогорске Челябинской области. После окончания химико-технологический факультет Уральского политехнического института работал в Свердловске (ныне Екатеринбург) мастером и инженером на заводе. В конце 1950-х Панфилов увлекся съемками документальных фильмов и организовал небольшую студию кинолюбителей. Кинематограф так увлек Глеба Анатольевича, что он в 1960 году поступил на заочное отделение операторского факультета Всесоюзного государственного института кинематографии. А затем в 1965 году окончил в Москве режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров.

    Свой первый полнометражный фильм по мотивам гражданской войны в России «В огне брода нет» Глеб Панфилов снял в 1968 году. Картина получила приз «Золотой леопард» международного кинофестиваля в швейцарском Локарно.

    В 1979 году вышла в прокат драма «Тема». Фильм был высоко оценен кинокритиками и удостоился главного приза «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля.

    Кроме полнометражных фильмов режиссер также работал и над сериалами. В 2006 году в свет вышел телесериал «В круге первом» по роману Александра Солженицына, который получил премию «Золотой орел» в категории «Лучший телефильм или мини-сериал».

    Всего за свою карьеру Глеб Панфилов принял участие в работе над 36 проектами, причем не только в качестве режиссера, но и в качестве автора сценария.

    В 1970 году во время съемок фильма «Начало» режиссер женился на актрисе Инне Чуриковой. Она оставалась его музой более 50 лет.

    Рамблер: главные новости