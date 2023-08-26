Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в городе Магнитогорске Челябинской области. После окончания химико-технологический факультет Уральского политехнического института работал в Свердловске (ныне Екатеринбург) мастером и инженером на заводе. В конце 1950-х Панфилов увлекся съемками документальных фильмов и организовал небольшую студию кинолюбителей. Кинематограф так увлек Глеба Анатольевича, что он в 1960 году поступил на заочное отделение операторского факультета Всесоюзного государственного института кинематографии. А затем в 1965 году окончил в Москве режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров.

Свой первый полнометражный фильм по мотивам гражданской войны в России «В огне брода нет» Глеб Панфилов снял в 1968 году. Картина получила приз «Золотой леопард» международного кинофестиваля в швейцарском Локарно.

В 1979 году вышла в прокат драма «Тема». Фильм был высоко оценен кинокритиками и удостоился главного приза «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля.

Кроме полнометражных фильмов режиссер также работал и над сериалами. В 2006 году в свет вышел телесериал «В круге первом» по роману Александра Солженицына, который получил премию «Золотой орел» в категории «Лучший телефильм или мини-сериал».

Всего за свою карьеру Глеб Панфилов принял участие в работе над 36 проектами, причем не только в качестве режиссера, но и в качестве автора сценария.