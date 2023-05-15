Завершилась регистрация на пятый сезон конкурса «Лидеры России»
На участие в пятом сезоне конкурса управленцев «Лидеры России» поступило порядка 160 тыс. заявок од представителей всех регионов страны и 89 стран мира, прием начался 4 апреля и закончился 14 мая.
Всего на конкурс заявились 158 тыс. 995 человек, они загрузили в систему биографическую анкету и видеоинтервью. Это обязательное условие для доступа к последующим заданиям дистанционного этапа, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«За пять сезонов конкурса принято более 1 млн регистраций из России и 150 государств мира. Это серьезное прибавление в команде сильных, мотивированных лидеров, высококлассных профессионалов. Позитивный тренд – существенно выросло число женщин. В прошлом сезоне среди конкурсантов их было 29%, а в этом году – 36%. Есть регионы, где доля женщин превысила и 50%. Преобладают опытные управленцы: основную аудиторию конкурса составляют участники в возрасте от 36 до 40 лет – на них приходится почти 28% от общего числа конкурсантов», – сказал гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», и.о. ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров.
Он отметил, что еще 22% приходится на более старших участников – от 41 до 45 лет, 19% – в возрасте от 31 до 35 лет, молодые люди до 30 лет составляют 12% заявок, а участники старше 46 лет – 19%.
Комиссаров выразил уверенность, что пятый сезон «Лидеров России» раскроет новых руководителей, которые «не побоялись взяться за важную, ответственную работу».
Также глава АНО «Россия – страна возможностей» отметил, что в топ-10 отраслей, в которых работают участники, вошли: промышленность, образование, информационные технологии, телекоммуникации и связь, строительство и архитектура, предпринимательство, торговля, здравоохранение и медицина, государственная служба, банковская деятельность, транспорт и дорожное хозяйство. По уровню занимаемых должностей наибольшее число заявок приходится на долю руководителей организаций (22%).
Федеральные округа России по процентному соотношению участников распределились таким образом: Центральный (36%), Приволжский (17%), Северо-Западный (13%), Сибирский (10%), Уральский (9%), Южный (8%), Дальневосточный (4%), Северо-Кавказский (3%) федеральные округа.