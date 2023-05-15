Завершилась регистрация на пятый сезон конкурса «Лидеры России»

«За пять сезонов конкурса принято более 1 млн регистраций из России и 150 государств мира. Это серьезное прибавление в команде сильных, мотивированных лидеров, высококлассных профессионалов. Позитивный тренд – существенно выросло число женщин. В прошлом сезоне среди конкурсантов их было 29%, а в этом году – 36%. Есть регионы, где доля женщин превысила и 50%. Преобладают опытные управленцы: основную аудиторию конкурса составляют участники в возрасте от 36 до 40 лет – на них приходится почти 28% от общего числа конкурсантов», – сказал гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», и.о. ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров.