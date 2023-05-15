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Минпросвещения разрабатывает новый словарь по русскому языку

Минпросвещения РФ разрабатывает новый словарь в рамках принятого в феврале закона о госязыке, сообщил в понедельник глава министерства Сергей Кравцов.

Минпросвещения разрабатывает новый словарь по русскому языку
© РИА Новости

"Мы сегодня готовим новый словарь, там у нас реализация закона по русскому языку, который был принят о защите русского языка. В рамках этого закона мы должны принять доработанные словари, тоже эту работу мы завершаем", - сказал он, выступая на Всероссийском форуме учителей русского языка и литературы.

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