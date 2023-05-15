Минпросвещения разрабатывает новый словарь по русскому языку

"Мы сегодня готовим новый словарь, там у нас реализация закона по русскому языку, который был принят о защите русского языка. В рамках этого закона мы должны принять доработанные словари, тоже эту работу мы завершаем", - сказал он, выступая на Всероссийском форуме учителей русского языка и литературы.