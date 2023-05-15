Россияне назвали руководство главной причиной стресса на работе

За два года у россиян изменились главные источники стресса на работе, говорят результаты исследования SuperJob.

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Причинами нервного напряжения стали чаще называть поведение коллег — эту причину выбрали 14 процентов респондентов. При этом два года назад этот вариант выбирали 11 процентов опрошенных. Главным источником стресса осталось плохое отношение начальства к подчиненным — об этом заявили 15 процентов участников опроса. Два года назад их доля составляла 22 процента.

В 2023 году россияне также жаловались на непрофессионализм сослуживцев и руководства (семь процентов), низкий уровень заработка (пять процентов), некорректно поставленные задачи и невыполнимые сроки (четыре процента), перегрузки и поведение клиентов (три процента) и «отсутствие организованности/бардак в компании» (два процента). При этом женщины чаще страдают из-за плохого отношения руководства и конфликтов с коллегами, мужчины — из-за непрофессионализма сослуживцев.

Исследование SuperJob проводилось в 380 населенных пунктах по всей территории России с 28 апреля по 12 мая. Его авторы опросили 1600 человек старше 18 лет, имеющих постоянную работу.