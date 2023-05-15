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За сутки в России зафиксировали 2 379 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 2 379 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

За сутки в России зафиксировали 2 379 новых случаев COVID-19
© Москва 24/Антон Великжанин

Отмечается, что показатель заболеваемости инфекцией на 100 тысяч человек составил за прошедшую неделю 13,0, уменьшившись на 27,8%.

Госпитализация потребовалась 226 пациентам. Это на 31,9% меньше, чем накануне. Число госпитализаций увеличилось в 12 регионах РФ, уменьшилось – в 41 субъекте. В 32 регионах ситуация осталась без изменений.

От последствий инфекционного заболевания за последние 24 часа скончались 26 человек. Выздоровели после прохождения лечения 2 902 пациента.

Всего с начала пандемии в РФ зафиксировали 22 900 755 случаев коронавируса. Благополучно перенесли болезнь 22 323 212 человек.

5 мая ВОЗ объявила о завершении в мире режима чрезвычайной ситуации по COVID-19. В организации рассказали, что за время пандемии вирус официально унес жизни около 7 миллионов человек, однако в действительности эта цифра может доходить до 20 миллионов.

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