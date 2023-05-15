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Стало известно о состоянии режиссера Глеба Панфилова

Режиссер Глеб Панфилов, попавший в больницу с инсультом, продолжает находиться в больнице. Как сообщает «МК», директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер рассказал, что сейчас врачи борются с возникшей у кинодеятеля пневмонией.

Стало известно о состоянии режиссера Глеба Панфилова
© ТАСС

Варшавер подчеркнул, что Панфилов реагирует на окружающих и разговаривает. Вместе с тем Telegram-канал «112» сообщает, что врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Режиссера подключили к аппарату искусственной вентиляцией легких.

Отмечается, что состояние Панфилова также осложняется тромбоцитозом. У режиссера диагностировали инфаркт мозга с кровоизлиянием.

Напомним, что о госпитализации Панфилова в НИИ скорой помощи имени Склифосовского стало известно вечером 11 мая. Как рассказывал Варшавер, режиссер был в состоянии разговаривать, когда врачи увозили его на скорой.

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