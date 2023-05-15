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В приграничных районах Белгородской области отменили линейки на последний звонок

В нескольких школах Белгородской области решили отменить торжественные линейки в честь последнего звонка 23 мая. С таким заявлением выступил министр образования региона Андрей Милехин, передает ТАСС.

В приграничных районах Белгородской области отменили линейки на последний звонок
© globallookpress.com

Это касается образовательных учреждений, которые расположены в 15 км от границы с Украиной.

Очный формат линеек в закрытых муниципалитетных школах разрешили только для выпускников 11-х классов в учебных заведениях, удаленных более чем на 15 км от границы.

Для открытых не приграничных муниципалитетов последний звонок будет проходить в виде линеек 23 мая в 10:00 часов.

При этом число школьников и гостей должно составлять не более 300 человек.

Отмечается, что перед праздником здания и территории школ будут обследованы работниками УМВД и кинологами. Учреждения возьмут под усиленную охрану. Подчеркивается, что в день проведения линейки будет обеспечен пропускной режим.

Что касается состава гостей, родителей, родственников учащихся, то его предварительно согласовывают с руководством школ.

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