В приграничных районах Белгородской области не будет линеек на последний звонок

В нескольких школах Белгородской области решили отменить торжественные линейки в честь последнего звонка 23 мая. С таким заявлением выступил министр образования региона Андрей Милехин, передает ТАСС.

Это касается образовательных учреждений, которые расположены в 15 км от границы с Украиной.

Очный формат линеек в закрытых муниципалитетных школах разрешили только для выпускников 11-х классов в учебных заведениях, удаленных более чем на 15 км от границы.

Для открытых не приграничных муниципалитетов последний звонок будет проходить в виде линеек 23 мая в 10:00 часов.

При этом число школьников и гостей должно составлять не более 300 человек.

Отмечается, что перед праздником здания и территории школ будут обследованы работниками УМВД и кинологами. Учреждения возьмут под усиленную охрану. Подчеркивается, что в день проведения линейки будет обеспечен пропускной режим.