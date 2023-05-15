В приграничных районах Белгородской области не будет линеек на последний звонок
В нескольких школах Белгородской области решили отменить торжественные линейки в честь последнего звонка 23 мая. С таким заявлением выступил министр образования региона Андрей Милехин, передает ТАСС.
Это касается образовательных учреждений, которые расположены в 15 км от границы с Украиной.
Очный формат линеек в закрытых муниципалитетных школах разрешили только для выпускников 11-х классов в учебных заведениях, удаленных более чем на 15 км от границы.
Для открытых не приграничных муниципалитетов последний звонок будет проходить в виде линеек 23 мая в 10:00 часов.
При этом число школьников и гостей должно составлять не более 300 человек.
Отмечается, что перед праздником здания и территории школ будут обследованы работниками УМВД и кинологами. Учреждения возьмут под усиленную охрану. Подчеркивается, что в день проведения линейки будет обеспечен пропускной режим.
Что касается состава гостей, родителей, родственников учащихся, то его предварительно согласовывают с руководством школ.