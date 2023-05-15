Подруга Вячеслава Зайцева раскрыла подробности его конфликта с сыном

«Наверное, во многом Слава сам виноват. У него всегда с сыном были сложные отношения. (...) Он собирался передать дела Дома моды своей внучке Марусе. Потом и с ней поссорился. У Вячеслава был непростой характер, как и у большинства творческих людей», — высказывалась знаменитость.