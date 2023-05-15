Мэр Мариуполя рассказал о возвращении больше половины жителей города

Население Мариуполя на сегодняшний день составляет порядка 230 тыс. человек, люди возвращаются в город. Об этом ТАСС сообщил в понедельник мэр города Олег Моргун.

По данным администрации Мариуполя, до февраля 2022 года в городе проживали более 425 тыс. человек.

"Жители возвращаются, динамика положительная. Сейчас население Мариуполя - порядка 230 тыс. [человек]. Это согласно полученным пенсиям, соцвыплатам. Мы делаем подсчет", - сказал мэр.

Кроме того, по его словам, тысячи мариупольцев обосновались в ближайших к городу населенных пунктах. "Только в Новоазовске до недавнего времени жили порядка 5 тыс. мариупольцев", - добавил глава мариупольской администрации.

Он уточнил, что власти ускоренными темпами продолжают восстановительные работы, чтобы люди могли возвращаться. По словам мэра, в настоящий момент в Мариуполе восстанавливается 1,7 тыс. социальных и жилых объектов, в городе работают почти 30 школ и детских садов. В восстановлении Мариуполя принимают участие 16 субъектов Российской Федерации, более 40 подрядных организаций и свыше 20 тыс. строителей.

Мариуполь - самый большой город на побережье Азовского моря, один из ключевых центров металлургии Донбасса и крупный морской порт. Бои за него начались 25 февраля 2022 года. 21 апреля прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении города.