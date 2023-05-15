Создана первая отечественная образовательная социальная сеть для самозанятых

В ближайшие годы платформенная занятость может обеспечить работой 850 тысяч человек. И уже сегодня, как посчитали в Высшей школе экономики, каждый четвертый россиянин трудоспособного возраста работает на себя с помощью различных платформ.

Платформенная занятость - это промежуточное звено между работой по найму и самозанятостью. Здесь сотрудник находит клиентов с помощью уже существующих и раскрученных систем, таких, как, например, "Яндекс", "Сбер" или "Авито". Причем работу через такие платформы находят не только водители или курьеры, но и специалисты с уникальным опытом. По оценке экспертов, востребовать в узкопрофильных специалистах, имеющих навыки на стыке разных профессий, будет только расти. Для того, чтобы людям было проще осваивать различные востребованные направления, молодые российские предприниматели даже разработали и уже запустили первую отечественную образовательную соцсеть MANEO ("Манео").

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Интересно, что современный интернет насчитывает более 400 социальных сетей, в которых зарегистрированы миллионы пользователей. Но именно образовательных соцсетей, где бы пользователи совмещали приятное времяпровождение с получением полезных навыков, пока не было. Внутри платформы - десятки курсов, интенсивов, обучающих программ на любую тематику -от бизнеса и психологии до самых актуальных онлайн и оффлайн профессий. Каждый новый курс проходит предварительную "обкатку" командой, а спикеры тщательно отбираются. Пользователи могут найти тут курсы по таким направлениям, как психология, криптовалюта, инвестиции, маркетплейсы, бизнес, актуальные профессии и др. Участников обещают научить зарабатывать на соцсетях.

"Отличительная особенность платформы MANEO ("Манео") - специфика социальной сети, где можно обмениваться информацией, взаимодействовать, искать единомышленников. Это позволит и получать информацию о приоритетных направлениях, создавать те курсы, которые окажутся самыми востребованными. Сейчас самыми востребованными профессиями являются те, которые находятся на стыке профессий, и тем людям, которые имеют одну профессию, но хотят развивать свои компетенции именно на стыке профессий, онлайн-обучение наиболее удобно. Ведь можно получать знания везде и всегда - не меняя привычный ритм жизни, в любое удобное время", - отмечает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" Людмила Иванова-Швец.

По словам доцента кафедры экономической статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольги Лебединской, создание подобной образовательной сети достаточно простой, но эффективный инструмент повышения занятости населения, и, как следствия, уровня его доходов. "По данным Высшей школы экономики, уже сейчас регистрируется около 15,5 млн платформенных занятых, это фактически каждый четвертый россиянин трудоспособного возраста. Развитие практикоориентированных курсов, использующих все возможности онлайн обучения (не только теоретические навыки, но и виар-румы, позволяющие наблюдать и в дальнейшем перенимать опыт мастеров), будут стимулировать и развитие дополнительно образования. Тем более что гиг-экономика - это не только "муж на час", но и сегмент b2b, который позволяет найти исполнителей на непрофильные для компании проекты, а для соискателя - найти проект в другом городе или стране. Это и уже иные требования к уровню образования и квалификации исполнителя. Фактически гиг-экономика стимулирует работников для приобретения конкурентного преимущества осваивать смежные профессии и повышать квалификацию", - подчеркивает Лебединская.

"Доля проникновения цифровых платформ и экосистем в хозяйственную и общественную жизнь российского общества на сегодняшний день колеблется в диапазоне 30-40%. Очевидно, что в ближайшие годы темпы роста цифровой экономики будут только возрастать, можно ожидать, что на горизонте до 2030 года они будут колебаться в диапазоне 15-20% в год. Разумеется ускорение темпов цифровизации социально-экономических отношений повышает спрос на новые "цифровые" профессии. Так, в ближайшие годы особым спросом будут пользоваться специалисты в области создания и управления цифровыми инновациями и цифровым бизнесом, цифрового маркетинга, аналитики цифровых систем управления. Большим спросом будут пользоваться менеджеры в области наукоемких технологий, операторы беспилотного транспортных систем и комплексов", - считает доцент Департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Хачатурян.