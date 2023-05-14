Генконсульство РФ прокомментировало задержки с вылетом россиян из Антальи

Генконсульство РФ в Анталье опровергло в воскресенье утверждения о том, что авиасообщение между Антальей и Москвой прервано.

"Эта информация не соответствует действительности. Задержки в аэропорту связаны с ремонтными работами на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Антальи. Нам вчера поступил только один звонок от российских туристов, но в итоге их рейс задержался всего лишь на 30 минут", - подчеркнул в беседе с корреспонднтом ТАСС представитель диппредставительства.