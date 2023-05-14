Бастрыкин выступил за регулирование деятельности блогеров-коучей

Бастрыкин выступил за правовое регулирование деятельности блогеров-коучей
Блогеров-коучей следует обязать подтверждать свои компетенции, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Об этом пишет ТАСС.
Бастрыкин рассказал, что в Госдуму внесен законопроект, согласно которому организаторы просветительских марафонов будут обязаны представлять их возможным участникам свою программу, а также полную информацию о ней.
Кроме того, коучей обяжут уведомлять федеральные органы исполнительной власти о начале своей деятельности.
Председатель СК уточнил, что в законопроект необходимо также добавить требования к компетенции специалистов, проводящих марафоны.
Люди, которые поступают в вуз или записываются в спортивную секцию, отметил Бастрыкин, предполагают, что их будут обучать профессионалы, знающие методики преподавания.
Вместе с тем, заметил председатель СК, блогеры-коучи в качестве подтверждения своих компетенций демонстрируют только красивые фотографии.
По его мнению, кадры роскошной жизни, представленные на страницах блогеров, совершенно не подтверждают профессиональные качества организаторов марафонов.