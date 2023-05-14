Россиянка выиграла 100 миллионов рублей в лотерею

Жительница Саратовской области выиграла 100 миллионов рублей в лотерею «Мечталлион». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу лотереи.

Женщина, личность которой не разглашается, приобрела в билет в отделении Почты России.

«Выиграла сегодня во время эфира на Первом канале суперприз 100 000 000 рублей», - рассказали устроители.

Они добавили, что впервые в истории лотерей суперприз был разыгран три раза за год. Также отмечается, что еще 14 участников выиграли по 1 миллиону рублей,