Россиянка выиграла 100 миллионов рублей в лотерею
Жительница Саратовской области выиграла 100 миллионов рублей в лотерею «Мечталлион». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу лотереи.
Женщина, личность которой не разглашается, приобрела в билет в отделении Почты России.
«Выиграла сегодня во время эфира на Первом канале суперприз 100 000 000 рублей», - рассказали устроители.
Они добавили, что впервые в истории лотерей суперприз был разыгран три раза за год. Также отмечается, что еще 14 участников выиграли по 1 миллиону рублей,
Ранее журналисты выяснили, можно ли выиграть в лотерею в России, и почему доверие к ним было серьезно подорвано.