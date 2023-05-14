$77.20+1.3284.25+1.36

Литва будет готовить для ЮНЕСКО план охраны Куршской косы без России

План охраны заповедной Куршской косы, часть которой принадлежит РФ, Литва будет разрабатывать для ЮНЕСКО без участия российской стороны. Об этом сообщает ТАСС.

Литва будет готовить для ЮНЕСКО план охраны Куршской косы без России
© РИА Новости

«Это не наше решение, а распоряжение ЮНЕСКО, которое принято с учетом на ситуацию на Украине», — заявила директор литовского национального парка «Куршская коса» Аушра Фесер.

По ее словам, сотрудничество с российской стороной по составлению общего плана для Куршской косы как единой территории было прервано после начала военных действий на Украине. План должен зафиксировать состояние природного объекта, охраняемого ЮНЕСКО, и наметить мероприятия по минимизации угроз его флоре, фауне, всей экосистеме, культурно-историческим и другим памятным объектам.

Ранее в департаменте полиции при МВД Литвы заявили, что на литовской части Куршской косы вандалы осквернили памятник на месте захоронения советских воинов Великой Отечественной войны.

Известно, что на местном воинском кладбище были захоронены семь Героев Советского Союза — бойцы 16-й Литовской дивизии.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий