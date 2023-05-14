Литва будет готовить для ЮНЕСКО план охраны Куршской косы без России

План охраны заповедной Куршской косы, часть которой принадлежит РФ, Литва будет разрабатывать для ЮНЕСКО без участия российской стороны. Об этом сообщает ТАСС.
«Это не наше решение, а распоряжение ЮНЕСКО, которое принято с учетом на ситуацию на Украине», — заявила директор литовского национального парка «Куршская коса» Аушра Фесер.
По ее словам, сотрудничество с российской стороной по составлению общего плана для Куршской косы как единой территории было прервано после начала военных действий на Украине. План должен зафиксировать состояние природного объекта, охраняемого ЮНЕСКО, и наметить мероприятия по минимизации угроз его флоре, фауне, всей экосистеме, культурно-историческим и другим памятным объектам.
Ранее в департаменте полиции при МВД Литвы заявили, что на литовской части Куршской косы вандалы осквернили памятник на месте захоронения советских воинов Великой Отечественной войны.
Известно, что на местном воинском кладбище были захоронены семь Героев Советского Союза — бойцы 16-й Литовской дивизии.