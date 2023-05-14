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Mash: на Филиппинах нашли живой пропавшую 23-летнюю россиянку Юлию Чумак

На Филиппинах обнаружили 23-летнюю Юлию Чумак. Была выдвинута версия, что девушка оказалась в сексуальном рабстве, но она не подтвердилась, сообщается в Telegram-канале Mash.

На Филиппинах нашли пропавшую 23-летнюю россиянку
© Twitter

По данным издания, россиянка жива и здорова. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают, где пропадала девушка несколько дней и что с ней произошло.

Напомним, 9 мая 2023 года в посольство России на Филиппинах по электронной почте и телефону поступило обращение от россиянки Татьяны Ковалевой — о пропаже ее дочери, Юлии Чумак, 2000 года рождения. По информации от женщины, дочь якобы прибыла в Манилу 6 мая «для трудоустройства в одной из местных компаний» и больше на связь не выходила.

Неофициально родственникам сказали, что девушку могли похитить в сексуальное рабство. Было установлено, что эта версия не подтвердилась.

Россиянка пропала на Филиппинах

Ранее на Пхукете обнаружили тело россиянина, пропавшего после падения в море со скалы.

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