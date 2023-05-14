Бастрыкин назвал выплаченную Блиновской сумму налогов

Известный блогер Елена Блиновская, основатель проекта «Марафон желаний», выплатила 10 млн рублей, рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он напомнил, что налоговая задолженность обвиняемой составляет 918,9 млн рублей. Об этом пишет ТАСС.

Бастрыкин отметил, что Блиновская приступила к погашению налоговой задолженности. Вместе с тем, она выплатила государству только 10 млн из положенных 918,9 млн.

Таким образом, добавил председатель СК, она погасила только «мизерную» часть от общей суммы долга по налогам.