Пресс-служба Прилепина рассказала о его состоянии

Состояние пережившего покушение писателя Захара Прилепина остается стабильным, по рекомендации врачей он пока находится в палате интенсивной терапии. Об этом в понедельник сообщила его пресс-служба.
"Состояние Захара Прилепина стабильное. На данный момент нижегородские врачи осуществляют весь комплекс лечебных мероприятий, необходимых для такого вида травмы, а также продолжают проводить консультации с коллегами из федеральных научно-исследовательских медицинских центров о дальнейшей тактике лечения", - сказали там.
По словам представителей писателя, по рекомендации врачей он "продолжает оставаться в палате интенсивной терапии до принятия решения о дальнейших шагах по восстановлению".