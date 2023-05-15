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Пресс-служба Прилепина рассказала о его состоянии

Состояние пережившего покушение писателя Захара Прилепина остается стабильным, по рекомендации врачей он пока находится в палате интенсивной терапии. Об этом в понедельник сообщила его пресс-служба.

"Состояние Захара Прилепина стабильное. На данный момент нижегородские врачи осуществляют весь комплекс лечебных мероприятий, необходимых для такого вида травмы, а также продолжают проводить консультации с коллегами из федеральных научно-исследовательских медицинских центров о дальнейшей тактике лечения", - сказали там.

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По словам представителей писателя, по рекомендации врачей он "продолжает оставаться в палате интенсивной терапии до принятия решения о дальнейших шагах по восстановлению".

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