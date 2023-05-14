В России за сутки зафиксировали 2996 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в российских регионах выявили 2996 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

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За минувшие сутки официально зафиксировали 25 летальных исходов, связанных с коронавирусной инфекцией. Еще 332 человека были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным заболеванием. После прохождения лечения под присмотром специалистов полностью выздоровели 3493 пациента, уточняется на портале.

По мнению американских пульмонологов, основной причиной гибели людей может оказаться совсем не коронавирус. Ученые полагают, что у некоторых пациентов могла развиться, помимо коронавируса, вторичная бактериальная пневмония.