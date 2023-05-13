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Минкультуры распорядилось передать гробницу Александра Невского из Эрмитажа церкви

Министерство культуры приняло решение передать гробницу Александра Невского, хранящуюся в Эрмитаже, Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви, соответствующий приказ ведомства подписан. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе музея.

Гробницу Александра Невского передадут из Эрмитажа церкви
© CC BY-SA 3.0 / Mikhail Golub

"Подписан приказ Министерства культуры Российской Федерации о передаче гробницы Александра Невского Санкт-Петербургской епархии. Коллекция Государственного Эрмитажа является государственной собственностью и управляется Музейным фондом Российской Федерации. Учредителем Государственного Эрмитажа является правительство Российской Федерации. Договор о передаче находится на стадии окончательного оформления", - сказали в пресс-службе, добавив, что комментарии Эрмитажа последуют.

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В Санкт-Петербургской епархии РПЦ подтвердили ТАСС, что рака готовится к передаче.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о необходимости вернуть серебряную раку благоверного князя из Эрмитажа в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге. Он отметил, что это должно произойти при соблюдении требований специалистов по обеспечению сохранности раки, созданной в середине XVIII века.

В январе этого года сообщалось, что серебряная рака (гробница) святого благоверного князя Александра Невского сейчас реставрируется, эти работы займут еще полтора-два года.

О сохранении реликвии

Серебряная гробница для хранения и почитания мощей святого Александра Невского в Санкт-Петербурге была изготовлена по указу императрицы Елизаветы и находилась в Троицком соборе Александро-Невской лавры. Для изготовления этого памятника было использовано около 1,5 тонн серебра.

Гробница попала в Эрмитаж в 1920-е годы. Во время кампании по изъятию церковных ценностей советским правительством гробница была вскрыта, мощи Невского были переданы в Музей религии и атеизма (они были возвращены из запасников музея в Троицкий собор лавры в 1989 году), а гробницу хотели отправить на переплавку. Руководители Эрмитажа и Русского музея тогда обратились к правительству СССР, объясняя, что надгробие - памятник искусства, первое ювелирное изделие из серебра в России, шедевр. Чтобы спасти реликвию, Эрмитаж взамен отдал часть дублетов серебряных монет из своей коллекции.

Представители церкви неоднократно обращались с просьбой передать гробницу Александро-Невской лавре.

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