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Блогер предупредил о риске депортации из Грузии для посетивших Абхазию россиян

Россияне, которые посетили Абхазию и Южную Осетию, могут быть депортированы из Грузии. Об этом предупредил блогер из России Кирилл Полиенко.

Блогер предупредил о риске депортации из Грузии для посетивших Абхазию россиян
© Слово и Дело

По его словам, на территории Грузии действует специальная мера, согласно которой посещение Абхазии и Южной Осетии считается незаконным. Такие путешественники могут получить штраф в районе 12 тыс. рублей, а затем их выдворят из страны.

За последние годы многие россияне успели побывать на отдыхе в Абхазии и Южной Осетии. Однако местные власти не применяют эти нормы тотально, сообщил россиянин в своем блоге на платформе «Дзен».

Он рекомендовал не въезжать в Грузию с территории этих стран. А также не следует сообщать пограничникам о поездках по этим направлениям.

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