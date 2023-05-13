Блогер предупредил о риске депортации из Грузии для посетивших Абхазию россиян

Россияне, которые посетили Абхазию и Южную Осетию, могут быть депортированы из Грузии. Об этом предупредил блогер из России Кирилл Полиенко.

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По его словам, на территории Грузии действует специальная мера, согласно которой посещение Абхазии и Южной Осетии считается незаконным. Такие путешественники могут получить штраф в районе 12 тыс. рублей, а затем их выдворят из страны.

За последние годы многие россияне успели побывать на отдыхе в Абхазии и Южной Осетии. Однако местные власти не применяют эти нормы тотально, сообщил россиянин в своем блоге на платформе «Дзен».