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Захар Прилепин обратился к заказчикам своего убийства

Российский писатель Захар Прилепин передал организаторам покушения на себя, что «Россия неизбежно однажды победит». О том, как Прилепин обратился к заказчикам своего убийства, сообщает РЕН ТВ.

Захар Прилепин обратился к заказчикам своего убийства
© ТАСС

Кроме того, он рассказал, что ему начали угрожать после того, как он начал принимать участие в событиях на Донбассе в качестве военного. Прилепин отметил, что в зоне огневого поражения его было сложнее искать, потому что он не носит с собой телефон и ездит на других машинах.

«Места дислокации постоянно меняю. Пришла информация, что в одном Луганске, где накануне отъезда, я стал чуть чаще появляться, сразу три их группы меня "ищут"», — пояснил намерения украинцев он.

Несмотря на покушение, заявил Прилепин, он планирует вернуться на фронт.

Появились подробности проведенной Прилепину операции

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что Прилепина после покушения оперировали сразу четыре хирурга.

«Это была долгая высокотехнологичная операция по остеосинтезу костей ног, работали одновременно в восемь рук (четыре хирурга — объединенная команда из наших специалистов и врачей федерального научно-исследовательского медицинского центра)», — написал Никитин.

Взрыв машины Audi Q7, в которой находился Прилепин, произошел 6 мая около деревни Пионерское, расположенной порядка в 30 километрах от города Бора Нижегородской области. Позже полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к случившемуся. Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт.

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