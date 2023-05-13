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В Москве иерея лишили за самовольное изменение текста молитвы

Церковный суд Москвы принял решение лишить священного сана иерея Иоанна Коваля, клирика храма святого апостола Андрея Первозванного в Люблино. Наказание было наложено за изменение текста молитвы, рассказал РИА «Новости» зампред Епархиального суда Москвы протоиерей Владислав Цыпин.

В Москве иерея лишили за самовольное изменение текста молитвы
© Храмовый комплекс Святого Апостола Андрея Первозванного

Цыпин отметил, что решение суда вступит в силу после того, как его утвердит патриарх Кирилл.

По данным агентства, священник позволил себе произвольно изменить текст молитвы о Святой Руси. В его варианте слово «победа» было заменено на слово «мир».

В Синодальном отделе РПЦ напомнили, что ранее патриарх принял решение отстранить Коваля от служб за серьезный проступок - изменение рекомендованного текста молитвы.

Отлучение от сана, в свою очередь, было мотивировано неповиновением Коваля священноначалию, нежеланием раскаяться, уточнили в отделе.

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