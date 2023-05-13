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Минюст призвал расширить критерии для назначения статуса иноагента

Статус иностранного агента должен присваиваться тем, кто действует против духовно-нравственных ценностей. Об этом заявил глава Минюста РФ Константин Чуйченко, передает РИА Новости.

Минюст призвал расширить критерии для назначения статуса иноагента
© РИА Новости

По его словам, присваивание статуса иноагента не является привлечением к ответственности. Он просто предусматривает, что иноагенту необходимо соблюдать «определенные поведенческие условия».

«И этот статус сейчас должен приобретать, в том числе, если его деятельность направлена против наших духовно-нравственных ценностей», - сказал Чуйченко на Петербургском международном юридическом форуме.

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В ходе дискуссии Чуйченко напомнил, что сейчас иноагенты лишены государственного финансирования и задал вопрос:

«А почему бы их вообще не лишить финансирования и возможности зарабатывать деньги?»

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил на юридическом форуме, что Россия должна национализировать основные отрасли экономики.

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