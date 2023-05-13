Минюст призвал расширить критерии для назначения статуса иноагента
Статус иностранного агента должен присваиваться тем, кто действует против духовно-нравственных ценностей. Об этом заявил глава Минюста РФ Константин Чуйченко, передает РИА Новости.
По его словам, присваивание статуса иноагента не является привлечением к ответственности. Он просто предусматривает, что иноагенту необходимо соблюдать «определенные поведенческие условия».
«И этот статус сейчас должен приобретать, в том числе, если его деятельность направлена против наших духовно-нравственных ценностей», - сказал Чуйченко на Петербургском международном юридическом форуме.
В ходе дискуссии Чуйченко напомнил, что сейчас иноагенты лишены государственного финансирования и задал вопрос:
«А почему бы их вообще не лишить финансирования и возможности зарабатывать деньги?»
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил на юридическом форуме, что Россия должна национализировать основные отрасли экономики.