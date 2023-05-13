Появились подробности проведенной Прилепину операции
Специалисты нижегородской больницы и федерального НИИ провели писателю Захару Прилепину, пострадавшему при взрыве автомобиля, высокотехнологичную операцию по остеосинтезу костей ног, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По словам губернатора, операция была долгой, но прошла штатно и стабильно.
Никитин уточнил, что ее осуществляли четыре хирурга. Он добавил, что федеральные специалисты высоко оценили работу региональных врачей.
Губернатор отметил, что Захар пришел в сознание вчера вечером, 12 мая. Сегодня, заметил Никитин, писатель находится в хорошем настроении.
Ранее сообщалось, что злоумышленники взорвали 6 мая машину, в которой ехал Прилепин. В результате инцидента погиб ветеран боевых действий в ЛНР Александр Шубин.