$77.20+1.3284.25+1.36

Появились подробности проведенной Прилепину операции

Специалисты нижегородской больницы и федерального НИИ провели писателю Захару Прилепину, пострадавшему при взрыве автомобиля, высокотехнологичную операцию по остеосинтезу костей ног, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам губернатора, операция была долгой, но прошла штатно и стабильно.

Никитин уточнил, что ее осуществляли четыре хирурга. Он добавил, что федеральные специалисты высоко оценили работу региональных врачей.

Губернатор отметил, что Захар пришел в сознание вчера вечером, 12 мая. Сегодня, заметил Никитин, писатель находится в хорошем настроении.

Прилепин заявил, что был за рулём подорвавшейся машины

Ранее сообщалось, что злоумышленники взорвали 6 мая машину, в которой ехал Прилепин. В результате инцидента погиб ветеран боевых действий в ЛНР Александр Шубин.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий