Появились подробности проведенной Прилепину операции

Специалисты нижегородской больницы и федерального НИИ провели писателю Захару Прилепину, пострадавшему при взрыве автомобиля, высокотехнологичную операцию по остеосинтезу костей ног, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам губернатора, операция была долгой, но прошла штатно и стабильно.

Никитин уточнил, что ее осуществляли четыре хирурга. Он добавил, что федеральные специалисты высоко оценили работу региональных врачей.

Губернатор отметил, что Захар пришел в сознание вчера вечером, 12 мая. Сегодня, заметил Никитин, писатель находится в хорошем настроении.