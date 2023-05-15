Глава ЛНР Пасечник заявил, что пострадавших в результате обстрела Луганска нет

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что при обстреле Луганска утром 15 мая никто не пострадал.

«По предварительной информации Министерства здравоохранения, пострадавших в результате обстрела националистов нет», — сообщил он.

Пасечник подчеркнул, что ВСУ ударили по Луганску в час, когда жители города идут на работу, а дети — в школу.

Обстрел пришёлся на район ВВАУШ. На месте происшествия работают оперативники.