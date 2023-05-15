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Пасечник заявил, что при обстреле Луганска никто не пострадал

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что при обстреле Луганска утром 15 мая никто не пострадал.

Глава ЛНР Пасечник заявил, что пострадавших в результате обстрела Луганска нет
© РИА Новости

«По предварительной информации Министерства здравоохранения, пострадавших в результате обстрела националистов нет», — сообщил он.

Пасечник подчеркнул, что ВСУ ударили по Луганску в час, когда жители города идут на работу, а дети — в школу.

Обстрел пришёлся на район ВВАУШ. На месте происшествия работают оперативники.

По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, удар, вероятнее всего, был нанесён ракетой Storm Shadow англо-французского производства.

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