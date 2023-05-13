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Умер телеведущий Эдуард Сагалаев

Телеведущий Эдуард Сагалаев, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей, скончался на 77-м году жизни, рассказал гендиректор ОТР Виталий Игнатенко. Об этом пишет ТАСС.

Умер телеведущий Эдуард Сагалаев
© РИА Новости

«Да, он умер сегодня. Скоропостижно скончался», - отметил Игнатенко.

Эдуард Михайлович Сагалаев родился 3 октября 1946 года в Самарканде (Узбекистан).

В 1967 году окончил филологический факультет Самаркандского государственного университета им. Алишера Навои, позже – Академию общественных наук при ЦК КПСС.

Сагалаев пришел на телевидение в 1975 году. С 1975 по 1980 год работал заместителем главного редактора программ для молодёжи Центрального телевидения СССР.

С 1980 по 1984 год – главный редактор программ для молодёжи Всесоюзного радио, а с 1984 по 1988 год – главный редактор программ для молодежи Центрального телевидения СССР. Позднее – президент Национальной ассоциации телерадиовещателей

Эдуард Сагалаев – один из родоначальников советского и российского телевидения.

«Я бы не смог заниматься столько лет этим делом [телевидением], если бы я не любил его. И не чувствовал, что это – моя жизнь», – рассказал Эдуард Михайлович в одном из интервью.

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