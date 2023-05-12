Блогер Столяров вышел на связь после сообщений об обстреле Луганска
Блогер Алексей Столяров вышел на связь после сообщений об обстреле Луганска. В беседе с «360» он сообщил, что с ним все в порядке.
Телеканал напомнил, что накануне обстрела Столяров опубликовал ролик, который он снимал на центральной городской площади. Через короткое время в нескольких километрах от этого места зафиксировали удары.
«Я жив и здоров», — сказал блогер «360».
Ранее сообщалось, что Столяров слышал об обстреле, но лично его не застал, поскольку успел уехать из Луганска до начала атаки. Напомним, что обстрел ЛНР произошел 12 мая. В городе в этот момент праздновали День образования региона. Основной удар пришелся на территорию бывшего машиностроительного завода №100.