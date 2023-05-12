«Азимут» и Georgian Airways готовятся возобновить полеты между РФ и Грузией

Авиакомпании «Азимут» и Georgian Airways планируют возобновить полёты между Россией и Грузией на следующей неделе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

При этом компании отметили, что полёты будут возможны только после того, как будут соблюдены последние формальности. Первые рейсы «Азимута» из Внуково в Тбилиси запланированы на 16 мая, Georgian Airways собирается запустить первые самолёты 18 мая, либо «чуть позже».

На данный момент обе компании уже уведомили аэропорт Тбилиси о запланированных перелётах. Сейчас «Азимут» планирует шесть самолётов в Тбилиси в неделю, однако за точной информацией источник посоветовал обращаться в Агентство гражданской авиации Грузии. Вопрос начала продажи билетов планируют обсудить в начале следующей недели.