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«Азимут» и Georgian Airways готовятся возобновить полеты между РФ и Грузией

Авиакомпании «Азимут» и Georgian Airways планируют возобновить полёты между Россией и Грузией на следующей неделе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

«Азимут» и Georgian Airways готовятся возобновить полеты между РФ и Грузией
© РИА Новости

При этом компании отметили, что полёты будут возможны только после того, как будут соблюдены последние формальности. Первые рейсы «Азимута» из Внуково в Тбилиси запланированы на 16 мая, Georgian Airways собирается запустить первые самолёты 18 мая, либо «чуть позже».

На данный момент обе компании уже уведомили аэропорт Тбилиси о запланированных перелётах. Сейчас «Азимут» планирует шесть самолётов в Тбилиси в неделю, однако за точной информацией источник посоветовал обращаться в Агентство гражданской авиации Грузии. Вопрос начала продажи билетов планируют обсудить в начале следующей недели.

Напомним, что 10 мая президент России Владимир Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полёты в Грузию.

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